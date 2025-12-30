“Nel 2025 sono stati raggiunti diversi risultati. Abbiamo ereditato un Comune con circa 130 dipendenti, a fronte di un fabbisogno di 280 unità. Ma nonostante questo, cerco sempre di parlare il linguaggio della verità. Su alcuni aspetti non mi ritengo affatto soddisfatto. Basti pensare alle criticità che interessano viabilità, traffico e parcheggi. Uno degli obiettivi del 2026 è sicuramente la riorganizzazione della Polizia Municipale”.

Tempo di bilanci per il sindaco Corrado Cuccurullo, che nel corso di una conferenza stampa organizzata questa mattina in via Provinciale Schiti, ha sottolineato i pro e i contro del 2025. Sul tema viabilità, il primo cittadino ha annunciato la presentazione, a breve, di un piano urbano del traffico relativo ai parcheggi, che sarà affidato a un professionista qualificato. Tra le novità anche l'affidamento della manutenzione del verde basso alla Prima Vera. Una scelta che il sindaco "definisce necessaria per garantire la velocità e l'efficienza degli interventi".

Tra le opere in ballo per il 2026, in continuità con l'agenda politica di quest'anno, è prevista la conclusione dei lavori nell'ex scuola Monsignor Orlando, il completamento della Darsena dei Pescatori e i lavori allo stadio Giraud, per cui è stata recentemente avviata la gara per i lotti 2 e 3. In aggiunta, anche il ripristino delle strisce blu, una svolta attesa che potrebbe dare ossigeno alle casse dell'ente. “Nonostante le numerose difficoltà, siamo usciti da un grave immobilismo che attanagliava le opere pubbliche. Abbiamo avviato cantieri dopo anni di stallo. Precisiamo che governare Torre Annunziata significa avere la capacità di tenere insieme le scarse risorse. Basti pensare che questo è un Comune, che oltre a essere gravemente sotto organico, non ha nemmeno un'aula consiliare. C'è ancora tanto da fare, ma è tempo di sconfiggere questa narrazione negativa e mettere da parte la cultura del piagnisteo".

Tra gli obiettivi rivendicati dall'amministrazione comunale l'affidamento del budget della manutenzione ordinaria ai dirigenti degli istituti scolastici. Risultato che consente di "alleggerire il carico di lavoro per l'ufficio tecnico, rendendo semplice e immediato l'intervento". Ma il 2026 sarà anche l'anno, salvo imprevisti, in cui si getteranno le basi per concretizzare la vocazione turistica e marittima di Torre Annunziata. "Ora è necessario avere una visione allargata. Dobbiamo puntare sul mare, ma anche sull'identità storica di questa città".

Il 2025 segna la restituzione della spiaggia pubblica alla comunità torrese, a cui è stato consentito l'accesso anche alle persone disabili. Il primo cittadino ha evidenziato "la rigidità del bilancio comunale e le difficoltà dovute alla carenza di personale", che spesso diminuiscono il margine di manovra. Aspetti che non hanno scoraggiato l'amministrazione, che guarda al futuro mettendo al centro dell'azione politica porto, turismo e mare. Tre direttrici strettamente collegate tra loro in cui giocheranno un ruolo determinante i fondi Prius. "Gli interventi su Villa Parnaso, che con l’ampliamento diventerà una vera terrazza sul mare, saranno coordinati con quelli sulla fascia costiera". Annunciata inoltre la disponibilità della Regione Campania a cedere al Comune l’area dell’ex Damiano, "uno spazio strategico per collegare la villa comunale alla nuova darsena, pronta per la prossima estate".

Non solo il centro, ma attenzione anche alle periferie. L'amministrazione comunale nel 2025 ha ottenuto tre milioni di euro per il Rione Penniniello. Finanziamento da parte del Ministero delle Politiche per cui è prevista la creazione di uno spazio multifunzionale per preadolescenti e adolescenti. Il sindaco ha ribadito in più occasioni la necessità di riqualificare i quartieri a rischio. "Palazzo Criscuolo è aperto a tutti. Sta diventando un punto di riferimento capace di fare da traino anche ai quartieri vicini. Il 2026 sarà anche l'anno della demolizione di Palazzo Fienga, ex roccaforte dei Gionta. Stiamo costruendo giorno dopo giorno la nostra idea di città". Poi l'appello finale ai torresi. "C'è chi ama polemizzare anche quando non è necessario. Governiamo tra mille difficoltà, e nonostante tutto, continuamo a lavorare per una svolta concreta".