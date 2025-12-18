"L'autosospensione di una parte del Direttivo non nasce da alcuna logica di spartizione di cariche o ruoli politici, né da accordi sottobanco. Si tratta esclusivamente di una presa di coscienza politica collettiva". Queste le parole del capogruppo consiliare dem, Fabio Giorgio, dopo la decisione di tredici membri di autosospendersi. La sfiducia al segretario Ciro Passeggia e la richiesta di un commissariamento, svelano una profonda crisi all'interno del Partito Democratico.

"La scelta non è stata dettata da ambizioni individuali, ma dalla consapevolezza che il partito, nelle condizioni in cui versava, non riusciva più a svolgere pienamente il proprio ruolo politico, né a garantire un confronto interno sereno e costruttivo", continua Giorgio. Il capogruppo precisa che "questa valutazione non mette in discussione la stima personale e politica nei confronti di Ciro Passeggia. La decisione riguarda una fase politica, non la persona".

Immobilismo, totale assenza di iniziative e mancanza di visione. Sono queste le accuse mosse al segretario cittadino che, in base a quanto denunciato sia dai tredici del direttivo che dai Giovani Democratici, non avrebbe avuto la capacità di animare il circolo neanche nel corso delle elezioni regionali. Un'analisi politica respinta dal segretario cittadino che ritiene "non veritiera la narrazione".

Ma il consigliere Giorgio rivendica la decisione, sottolineando che "l’autosospensione va letta come un atto di responsabilità politica, finalizzato a favorire un intervento chiarificatore dei livelli superiori del partito e a creare le condizioni per una ricostruzione unitaria e credibile della comunità democratica cittadina".

