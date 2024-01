Gli Scavi di Oplonti protagonisti del programma 'Paese che Vai' in onda su Rai 2. La Villa di Poppea torna in tv con le sue antiche meraviglie. Domani 20 gennaio cinque mezzi della produzione cinematografica raggiungeranno Torre Annunziata per la registrazione della puntata incentrata sul sito archeologico.

Il programma va in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30. In ogni puntata il conduttore Livio Leonardi mostra al pubblico i tesori nascosti di una città italiana. La puntata sugli Scavi di Oplonti sarà registrata domani ma al momento non si sa ancora quando andrà in onda. Ori, statue e antiche rovine. In Rai un viaggio alla scoperta dell'antico patrimonio archeologico di Torre Annunziata. La Villa di Poppea, perla all'ombra del Vesuvio, ha affascinato anche Alberto Angela che proprio lo scorso settembre ha raggiunto il sito per girare una puntata di 'Ulisse".

Per evitare di intralciare gli addetti i lavori il Comandante dei Vigili Urbani Giovanni Forgione ha disposto il divieto di sosta e fermata in via Margherita di Savoia dal civico 1 al 5 dalle 8.00 alle 14-00.