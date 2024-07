A Torre Annunziata tornano le strisce blu. Entro la fine dell'anno riparte il servizio di sosta a pagamento dopo un lungo stop. Ripartito l'iter di affidamento del servizio su decisione dei commissari straordinari, prima del ritorno al voto. Partita la selezione il termine per la presentazione delle domande da parte delle imprese interessate è fissato al 16 settembre 2024.

Quindi volendo fare una previsione rispetto ai tempi di gara il servizio della sosta a pagamento dovrebbe ripartire al massimo entro il prossimo anno 2025.

La durata dell’appalto è di 5 anni, mentre l’importo complessivo stimato del servizio è pari a 4.802.283,61 euro, IVA esclusa. Quindi sui 5 milioni di euro.

Ad occuparsi della procedura di gara e' “Agrorinasce”, agenzia dedalla Regione Campania a cui ha aderito anche Torre Annunziata, che ha pubblicato martedì il bando di gara per l’affidamento del “Servizio di gestione di parcheggi pubblici a pagamento, non custoditi, ubicati nel territorio del comune di Torre Annunziata (NA), comprensivo di fornitura ed installazione di parcometri”.