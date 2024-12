Mobilità sostenibile, potenziamento dei trasporti locali e sviluppo turistico. Sono questi gli argomenti trattati nel corso del primo incontro tra il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo e la Presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio Adelaide Palomba. Al centro del confronto la necessità di promuovere la mobilità elettrica e sostenibile come strumento per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’accessibilità del territorio. “Torre Annunziata è uno snodo cruciale per i turisti che si muovono tra Napoli, costa vesuviana e penisola. Ha una posizione strategica, al centro dei più grandi attrattori del territorio”.



Un altro tema prioritario è stato il miglioramento dei servizi di trasporto offerti da EAV (Ente Autonomo Volturno), con un’attenzione particolare all’efficienza delle linee ferroviarie e dei collegamenti intermodali. Amministrazione Comunale e Federalberghi hanno condiviso l’esigenza di avviare un dialogo diretto con EAV e Regione Campania per garantire maggiore puntualità e frequenza delle corse, in linea con le necessità di residenti e turisti. Nel corso della riunione è stata sottolineata l'importanza di una programmazione integrata, volta a valorizzare le eccellenze culturali, paesaggistiche e gastronomiche del territorio.



In questa prospettiva, il coinvolgimento dell’Assessore Regionale al Turismo è stato considerato cruciale per coordinare iniziative che incentivino il turismo sostenibile e aumentino la visibilità internazionale dell’area. Adelaide Palomba ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione: "Il dialogo tra istituzioni e operatori economici è fondamentale per costruire un futuro prospero per il nostro territorio. La Costa del Vesuvio ha un potenziale straordinario, e insieme possiamo trasformarlo in un’opportunità concreta". Un impegno reciproco a proseguire il confronto su questi temi e a convocare nei prossimi mesi un tavolo tecnico con rappresentanti della Regione, EAV e le associazioni di categoria. "Torre Annunziata può e deve diventare un modello di integrazione tra mobilità sostenibile e sviluppo turistico. Oggi abbiamo posto le basi per un percorso condiviso", ha dichiarato il Sindaco Cuccurullo.