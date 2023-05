L’11 maggio si avvicina. Torre Annunziata è pronta ad accogliere la carovana rosa del Giro d’Italia. I ciclisti arriveranno, presumibilmente, sulla Statale 18 poco intorno alle 16,40 per poi proseguire la gara verso Torre del Greco. In occasione dell'evento sportivo la Commissione Prefettizia ha dato il via libera ai lavori per la riqualificazione del manto stradale al fine di eliminare buche e dissesti.

Arrivati a Torre Annunziata i ciclisti attraverseranno via Bottaro, via Provinciale Vigne S. Antonio, via Plinio, via Vittorio Veneto, via Traversa Maresca, via Simonetti, via Tagliamonte e corso Umberto I (intersezione via Tagliamonte – Tribunale). Il Giro d'Italia potrà essere l'occasione per attirare l'attenzione dei turisti che, a fine gara, potrebbero decidere di visitare i luoghi più suggestivi della città.

Per evitare problemi di viabilità la Polizia Municipale ha disposto il divieto di sosta e fermata dalle 6.00 del mattino e il divieto di circolazione a partire dalle 13.00 nelle strade interessate dal percorso. Inoltre, tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado resteranno chiusi. Dalle 18.00 in poi, orario in cui presumibilmente terminerà la gara sportiva, le diposizioni non saranno più in vigore e sarà possibile accedere liberamente e senza divieti.

Disposti i divieti di sosta e fermata e di circolazione veicolare e pedonale nelle seguenti strade:

Via Bottaro, dall’intersezione con via Vigne Sant’Antonio fino a quella con via Provinciale Sant’Antonio

Via Prov. Sant’Antonio, tratto compreso tra l’intersezione con via Bottaro e quella con via Plinio

Via Plinio, tratto compreso tra l’intersezione con via Andolfi e quella con via Traversa Plinio

Via Vittorio Veneto, tratto compreso tra via Traversa Plinio e via Vesuvio

Via Trav. Maresca e via Simonetti

Via Tagliamonte, tratto compreso tra via Simonetti e corso Umberto I

Corso Umberto I, tratto compreso tra via Tagliamonte e via Prota