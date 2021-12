Si avvicina la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, il 15 dicembre. La data non è di certo stata scelta a caso, infatti proprio il 15 Dicembre del 1972 fu istituita la prima legge sull’obiezione di coscienza (n.772) che fu in seguito rimpiazzata dalla legge dell’8 Luglio del 1998 (n.230). Questa legge ha istituito il servizio sostitutivo civile, alternativo al servizio militare. Si poteva quindi scegliere tra il servizio militare e quello d’impegno sociale, il quale comunque costituiva una difesa per la Patria.

Sul territorio, sono più di 70 i ragazzi che stanno svolgendo volontariato a favore delle fasce più deboli: minori, anziani, diversamente abili, indigenti …..

A partire da quest’anno vorremmo celebrare questa giornata che ha il fine di onorare il grande valore del servizio civile, sensibilizzare l’opinione pubblica e i giovani in particolare, in un’ottica di promozione e diffusione dei valori del servizio civile.

Gli Enti di Torre Annunziata e Boscotrecase che hanno aderito all'iniziativa sono: Associazione "Piccoli Passi Grandi Sogni APS", Salesiani Torre Annunziata

Consorzio "Prodos", Misericordia Torre Annunziata e Anci Campania.