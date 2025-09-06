Il cuore di Torre Annunziata fino in Calabria per sostenere la ricerca sui tumori rari. A volte basta poco per accendere una speranza e, a Corigliano-Rossano, anche la bellezza fa la sua parte. Domenica 7 settembre, dalle 9:00 alle 17:30, il salone di Mario Sapia apre le sue porte per l’iniziativa “Un taglio, una speranza”.

Un’intera giornata dedicata a tagli, pieghe e colori, dove l’80% del ricavato sarà devoluto ad AIRC ETS a sostegno della ricerca sui tumori rari.

Ma la solidarietà non si fermerà al salone: la sera, presso il ristorante “Miramare” di Thurio, andrà in scena una cena-spettacolo con sfilata di moda ed esibizioni di danza.

A partecipare all’evento ci sarà anche Vittorio Marotta, hair stylist di Torre Annunziata e titolare del salone di acconciature “Solepazzo”, che porterà il suo talento e la sua creatività per rendere ancora più speciale l’appuntamento.

Un’iniziativa che conferma come piccoli gesti, se condivisi, possano trasformarsi in grandi atti d’amore.