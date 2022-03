Varie zone di Torre Annunziata saranno senz'acqua per diverse ore. Infatti Gori comunica che per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 21:00 di venerdì 25 marzo 2022 alle ore 06:00 di sabato 26 marzo 2022, nelle seguenti zone: Corso Garibaldi, Via Alessandro Volta, Via Sepolcri, Via Vittorio Veneto (dal n. 234 al n. 384)e tutte le relative traverse.

