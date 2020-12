Questo contenuto è riservato agli utenti premium

E’ partito da lontano fino ad arrivare a Torre Annunziata per un pasto caldo alla mensa dei poveri E’ successo a Salvatore, un ragazzo di origini bulgare, partito a piedi da Palma Campania luogo in cui abita, per arrivare alla mensa Don Pietro Ottena del territorio oplontino. “E...

