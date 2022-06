Fuochi d'artificio sparati in strada bloccano traffico in via Vittorio Veneto a Torre Annunziata. Nelle ultime ore stanno spopolando sui social le immagini di alcune batterie, probabilmente utilizzate per un compleanno, che hanno bloccato totalmente il traffico. Le immagini sono di ieri sera. Subito è scattata l'indignazione da parte delle persone, costrette ogni sera a sentire spettacoli pirotecnici quasi ogni sera. Agenti aggrediti e presi a sassate per i falò di Sant'Antonio Erano intervenuti nella zona di Barra per interrompere il blocco stradale

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.“Con l’arrivo dell’estate, episodi come questo saranno in aumento e lo sappiamo bene, è inutile che lo si voglia nascondere. I fuochi d’artificio, selvaggi ed abusivi, sono un pericolo per la cittadinanza, un disagio per i residenti ed una forma di ‘violenza’ da parte di chi si appropria di strade e piazze chiudendole al traffico.

In virtù di questo, chiediamo maggiori controlli in strada e soprattutto che i soggetti che praticano questa barbara tradizione sparando botti in piena notte e bloccando le strade in modo illecito vengano denunciati e puniti. Siamo dell’avviso, inoltre, che vadano modificate le normative e che siano previste pene più severe.”