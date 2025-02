"Proposte per migliorare la viabilità nell'area a ridosso del Maximall Pompeii". Questo il tema centrale del documento diffuso dal comitato dei quartieri 'Torre Centrale' istituto in rappresentanza di commercianti e residenti della zona. Due le proposte principali messe nero su bianco: miglioramento della segnaletica stradale e attuazione del doppio senso in via Plinio e via Sant’Alfonso dei Liguori.

Per attuare quest'ultima proposta, il comitato propone una serie di provvedimenti che consentirebbero di migliorare la viabilità.

-Ridimensionamento della “pesante” rotonda (EAV), in via Plinio nei pressi dell’ex deposito EAV, per consentire alle auto provenienti da Torre Centrale di proseguire, agevolmente, in direzione Pompei o svoltare a sinistra in direzione via Settetermini.

-Ripristino del doppio senso di circolazione in via Settetermini, con obbligo di svoltare a destra all’intersezione con Via Vittorio Veneto

-Inversione del senso di marcia di via Penniniello, per consentire a tutte le auto che impegnano via Settetermini di raggiungere il centro commerciale Maximall. Le auto provenienti da Piazza Imbriani per immettersi in via Settetermini proseguiranno diritto fino alla rotonda (EAV), dove svolteranno a sinistra.

Il Comitato, come si legge nel documento indirizzato anche al sindaco Cuccurullo e alla Polizia Municipale, ritiene che l'apertura del centro commerciale nell'ex area industriale di Torre Annunziata abbia generato una serie di disagi negli ultimi mesi. "Residenti e commercianti sono oppressi dall'eccessivo traffico che, in determinati giorni, blocca le vie principali come via Plinio, via Castriota e via Settetermini, trasformandole in strade di servizio del centro commerciale", scrivono i rappresentanti del comitato.

Numerose le proposte sul tema viabilità, tra queste anche una modifica dei cartelli stradali installati nella zona.