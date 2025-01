Via Melito cambia senso di marcia. A partire da giovedì 23 gennaio ore 9 parte il provvedimento, a carattere sperimentale, che prevede l'inversione del senso di marcia in via Melito, nel tratto compreso tra via Roma e via Vittorio Veneto. Il provvedimento punta a decongestione il traffico a Torre Annunziata alla luce dei disagi registrati dall'apertura del centro commerciale.

Chi percorrerà via Roma, potrà immettersi in via Melito e raggiungere via Veneto evitando così di entrare in piazza Imbriani. Ad annunciarlo è il sindaco Corrado Cuccurullo. "Il provvedimento è a carattere sperimentale e rientra negli interventi che stiamo mettendo in campo per decongestionare sempre più il traffico a Torre Centrale e nelle strade intorno al Maximall Pompeii".