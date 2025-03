Un viaggio nell'inferno della violenza di genere. Si terrà giovedì 27 marzo a Palazzo Criscuolo la presentazione del libro di Anna Malinconico "Io non mi salvo da sola", organizzato dall'assessore alla Cultura Lina Nappo.

Dal 1 gennaio al 1 settembre 2024 sono 65 le donne uccise da una mano maschile (fonte Viminale), dato che rappresenta l’aspetto più brutale di un fenomeno strutturale che include la violenza psicologica, economica e verbale.

“Io NON mi salvo da sola” è un viaggio in questo mondo complesso fatto di stereotipi radicati e balzi culturali in avanti che, per quanto significativi, non incidono sui numeri di questa mattanza. Ogni femminicidio diventa puntualmente teatro che espone la donna a tutti, la denuda offrendo al pubblico anche gli aspetti più privati e vulnerabili della sua anima.

Alla presentazione del libro, introdotto dalla prefazione di Arisa, parteciperanno l'attrice Mariasole Di Maio e la cantante Monica Sarnelli.