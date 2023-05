e, toccando temi differenti, si è anche pronunciato, con estrema eleganza, sul problema degli attivisti e sul loro “deturpare il patrimonio artistico”, giustificando il fine ma non il mezzo in quanto: “Gli scavi e i ritrovamenti sono un Patrimonio dell’Umanità” di cui tutti devono beneficiare. ( a cura di Giada Cuomo)

“L’immaginazione è tutto, senza fantasia non c’è scienza e i grandi scienziati hanno sempre avuto una grande apertura mentale”. Con queste parole il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel si è rivolto agli studenti del liceo Pitagora Croce, a conclusione di una lunga serie di incontri di archeologia, promossi dall’archeo club di Torre Annunziata, per sensibilizzare i giovani all’arte e alla cultura. L’incontro, durato all’incirca un’ora e mezza, ha visto protagonista l’archeologo Gabriel Zuchtriegel, che ha parlato ai ragazzi con estrema franchezza e semplicità, articolando il suo discorso tra civiltà greca e romana, passato e presente. Come afferma egli stesso, molto spesso i libri di storia non fanno altro che raccontarci le gesta di grandi eroi ed imperatori, distaccandosi dal reale “oggetto parlante” della storia: il popolo, la società, gli umili. Di fatti l’intera presentazione ha mosso i suoi passi partendo proprio da questa riflessione e volgendo lo sguardo a temi critici e nuovi spunti di riflessione. Gabriel Zuchtriegel è stato poi ben disposto a parlare con gli studenti e a rispondere alle loro domande.

Come afferma egli stesso, molto spesso i libri di storia non fanno altro che raccontarci le gesta di grandi eroi ed imperatori, distaccandosi dal reale "oggetto parlante" della storia: il popolo, la società, gli umili. Di fatti l'intera presentazione ha mosso i suoi passi partendo proprio da questa riflessione e volgendo lo sguardo a temi critici e nuovi spunti di riflessione. Gabriel Zuchtriegel è stato poi ben disposto a parlare con gli studenti e a rispondere alle loro domande.

