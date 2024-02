È Alfredo Izzo il nuovo presidente del Forum dei Giovani. Ventitré anni, Izzo è stato eletto alla guida dell’assemblea torrese, rinnovata con le recenti consultazioni svoltesi il 26 e 27 gennaio scorsi, in occasione della seduta di insediamento, svoltasi questo pomeriggio nell’aula consiliare di palazzo Baronale. Un’elezione quasi plebiscitaria quella ottenuta dall’aspirante giornalista pubblicista: su 22 presenti (sui 24 eletti), Izzo infatti ha raccolto 21 preferenze, mentre un voto è andato a Michele Ricciardi. A completare l’organismo di presidenza sono Cristiano Borriello, scelto alla carica di vicepresidente, e Ciro Massimiliano Cutolo (segretario). Completano il quadro dei componenti del Forum Ciro Battiloro, Francesco Castellano, Giorgio Cropano, Alessandro D’Albenzio, Claudio Esposito, Antonio Fabiano, Davide Ciro Giobbe, Alessia Guida, Arianna Mennella, Alessandro Miele, Roman Niglio, Giuseppe Palomba, Luigi Pasqua, Raffaele Petrucci, Emanuele Pinto, Pasquale Ramondo, Michele Riccardi, Flavia Scarpati, Simona Sellitto, Giorgia Serpe e Daniela Taté.

“Occorre lavorare su tanti aspetti – ha detto nei suoi primi discorsi il neoeletto presidente del Forum dei Giovani – dallo snellimento dell’attuale regolamento al rinnovo dell’accordo legato alle aule studio presenti a palazzo Baronale. L’obiettivo è quello di fare rete, coinvolgendo le diverse realtà cittadine. Sport, legalità e attività legate all’offerta ludiche devono essere al centro delle nostre discussioni e delle nostre proposte. Occorre poi coinvolgere scuole e università: troppi ragazzi chiudono i loro percorsi di studio senza sapere cosa fare dopo. È importante avviare un fattivo lavoro legato all’orientamento. Altri temi importanti sui quali impegnarsi sono cultura e ambiente”.

Ad ascoltare le parole del fresco presidente e di tutti i componenti del nuovo Forum dei Giovani, a nome dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, è stata l’assessora alle politiche giovanili Anna Fiore: “La partecipazione attiva alla vita della nostra comunità è fondamentale per creare un presente e un futuro migliore per tutti. È per questo che accolgo con gioia l’inizio del nuovo mandato del Forum dei Giovani. Con l’elezione del presidente Alfredo Izzo faccio un grosso in bocca al lupo, a lui, alle consigliere e ai consiglieri. Il Forum è una grande occasione per fare da ponte tra i giovani cittadini di Torre del Greco e l’amministrazione comunale. Auspico un confronto serio e leale con tutti i componenti, dai quali mi aspetto proposte e progetti volti a soddisfare i bisogni e le istanze dei giovani torresi”.