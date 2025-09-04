Torre del Greco, beccati in auto con il kit del rapinatore: due arresti
Tentano la fuga, ma i carabinieri li bloccano. In manette due pregiudicati
04-09-2025 | di Redazione
Operazione anti crimine a Torre del Greco, beccati in auto con il kit del rapinatore. I Carabinieri arrestano 2 persone.
Sono le 4 e i militari della sezione radiomobile stanno percorrendo le strade di Torre del Greco. La gazzella percorre via Vittorio Veneto quando nota una Range Rover Evoque bianca con a bordo due uomini.
L’auto tenta la fuga ma i carabinieri riescono a raggiungerli e li fermano. Scatta la perquisizione. In auto il 26enne Gerardo Ramondo e il 22enne Michele Fortunato. Sono entrambi del posto e sono già noti alle forze dell’ordine.
Nell’auto i carabinieri trovano una pistola beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e 7 proiettili. Rinvenuti e sequestrati anche due caschi integrali, due passamontagna ed un martelletto frangivento. I due sono stati arrestati per porto abusivo di arma clandestina e munizioni. Indagini in corso.
