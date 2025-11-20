Il titolo dell’incontro, “Da eroi a bersaglio”, sintetizza con forza la condizione paradossale vissuta da medici, infermieri e operatori sanitari: figure celebrate per il loro impegno, ma sempre più spesso vittime di aggressioni e minacce. I dati presentati durante il convegno parlano chiaro: oltre 20 mila operatori sanitari feriti in Italia e numerose strutture ospedaliere danneggiate. In Campania, l’osservatorio registra circa 500 episodi di violenza, un numero inferiore rispetto a regioni come Veneto e Toscana (circa 2000), ma ritenuto comunque sottostimato. Da qui l’appello a una maggiore formazione e a un impegno congiunto delle forze di polizia e degli enti locali e regionali. A Torre del Greco, l’Associazione Coisp ha organizzato un convegno per affrontare questa emergenza sociale, con la partecipazione di numerose autorità e rappresentanti istituzionali. Il sindaco Luigi Mennella ha definito la città “un’oasi felice” che ha saputo tenere lontana la criminalità organizzata, sottolineando il ruolo della dottoressa Maria Di Mauro, procuratore aggiunto della Procura di Napoli Nord. Quest’ultima ha ricordato come gli operatori sanitari siano esposti non solo a rischi interni, come le infezioni, ma anche ad aggressioni esterne: “La richiesta di cure è aumentata e spesso chi arriva con rabbia o con armi da fuoco mette in pericolo non solo il personale, ma l’intero sistema sanitario”. Il presidente dell’ANM sottosezione di Torre Annunziata, dottor Matteo De Micheli, ha parlato di “un caso di allarme sociale”, ribadendo che la prevenzione deve affiancare la repressione. Ha inoltre sottolineato la necessità di mettere gli operatori nelle migliori condizioni di lavoro: sostenerli numericamente, perché oggi sono troppo pochi, e garantire loro strumenti adeguati per offrire il miglior servizio possibile. Al dibattito hanno preso parte anche il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, il coordinatore regionale della Lega Campania Gianpiero Zinzi, la vicepresidente della Regione Campania Loredana Raia, il dirigente superiore della Polizia di Stato Maria Pia Rossi, il direttore sanitario dell’ASL Napoli 3 Sud Pasquale Izzo, oltre ai vertici nazionali del Coisp – Domenico Pianese, Giuseppe Raimondi, Antonio Lanzi, Claudio Trematerra e Mario Vattone – e il parroco don Maurizio Patriciellodella parrocchia di San Paolo Apostolo di Caivano. Il convegno ha così offerto un quadro realistico e drammatico di un fenomeno che non può più essere ignorato: da eroi a bersaglio, gli operatori sanitari chiedono sicurezza, rispetto e condizioni di lavoro dignitose per continuare a servire la comunità.