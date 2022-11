Torre del Greco e Torre Annunziata, città unite dal dolore per quanto accaduto a due ragazzi che sono andati via per trovare lavoro e sono stati intossicati dal monossido di carbonio in un residence di Linate. Si svolgeranno domani pomeriggio i funerali di Francesco Mazzacane, il giovane di 24 anni ritrovato morto dai soccorrittori. Il rito funebre è stato fissato nella Basilica Pontificia alle 15,30, mentre la sua salma rientrerà oggi dalla Lombardia. Soffocati dal gas, domani l'autopsia sul corpo di Francesco Mazzacane L'esame autoptico all'obitorio comunale di Milano. I funerali si svolgeranno a Torre del Greco dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria

A dirgli addio anche molti amici di Torre Annnunziata e i parenti di Pietro Caputo, il compagno della vittima in coma per alcuni giorni che era nella camera con lui al momento della fuoriuscita del monossido di carbonio da una caldaia rotta e da domenica scorsa fuori pericolo. Il ventunenne aveva raggiunto Francesco Mazzacane nella speranza di trovare un lavoro e trasferirsi anche lui a Milano. Intanto continua l'inchiesta, dopo l'autopsia effettuata nella giornata di ieri sulla salma che poi è stata dissequestrata dalla Procura di Milano.

In tanti domani pomeriggio saranno nella Basilica per dirgli addio.