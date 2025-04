Sarà la sfida tra Napoli e Turris ad aprire la seconda edizione del trofeo Città di Torre del Greco, la manifestazione di calcio riservato alle rappresentative Under 17 in programma allo stadio Liguori di Torre del Greco da giovedì 15 a domenica 18 maggio. È l’esito del sorteggio che apre di fatto gli ultimi preparativi in vista della rassegna voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella che, dopo i positivi riscontri dello scorso anno, torna con una formula più ampia, a partire dalle rappresentative in campo: saranno infatti sei i club partecipanti, equamente divisi in due gironi all’italiana. Le formazioni vincitrici dei due raggruppamenti si sfideranno nella finalissima in programma il 18 maggio, mentre le seconde si contenderanno - sempre domenica - il terzo gradino del podio. Il girone A, quello dove sono inserite Napoli e Turris, si completa con la Lazio, che giocherà venerdì 16 maggio contro la Turris e sabato 17 contro il Napoli. Il girone B sarà invece aperto dalla suggestiva sfida tra i vincitori dell’edizione 2024, il Milan, e la Juventus. A completare il gruppo il Bologna (come Lazio e Napoli al suo debutto al trofeo Città di Torre del Greco): i felsinei se la vedranno prima col Milan il venerdì e poi con la Juventus il sabato.

Come avvenuto già lo scorso anno, le due gare ufficiali saranno intervallate da altrettante sfide tra rappresentative Under 14, per consentire anche ai più piccoli, appartenenti alle società e scuole calcio del territorio, di poter “respirare” l’aria che ruota attorno ai grandi club di serie A già a partire dal settore giovanile.

Inoltre l’amministrazione, grazie all’impegno della consigliera delegata allo sport Valentina Ascione, ha predisposto che il trofeo sarà aperto da una cerimonia di inaugurazione, che si terrà nella giornata inaugurale, giovedì 15 maggio, alle ore 15.30. Le gare del girone A si disputeranno alle 17, quelle del gruppo B alle 20.45 e si svolgeranno tutte su due tempi da 35’ cadauno (mentre le sfide tra le squadre Under 14 si disputeranno su due tempi da 20’ ognuno). Alla finalissima (unico match in programma con due tempi da 45’ l’uno ed eventuale ricorso ai calci di rigore in caso di parità al termine dei regolamentari) si classificherà la squadra meglio piazzata di ogni singolo raggruppamento: nell’eventualità di parità di punti tra più squadre in uno o in entrambi i gruppi, si terrà conto prima dello scontro diretto, poi della differenza reti e infine del numero di gol realizzati. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Le partite della giornata conclusiva verranno invece anticipate di un’ora (finale terzo e quarto posto alle 16, finalissima alle 19.45) per lasciare spazio alla cerimonia di premiazione che si terrà subito dopo il fischio finale del match conclusivo.

Di seguito, si trasmette il programma completo (suscettibile ovviamente di eventuali variazioni in caso si sopraggiunte necessità tecnico-organizzative).