Prende il via il nuovo servizio di igiene ambientale sul territorio di Torre del Greco, affidato a Velia Ambiente. La novità assoluta è l’esordio del centro servizi dell’area mercatale di viale Sardegna, dove l’azienda – in collaborazione con l’amministrazione comunale - ha allestito il cantiere per il ricovero degli automezzi per la raccolta e lo spazzamento, oltre agli uffici che svolgeranno anche la funzione di info-point al servizio della cittadinanza.

Saranno impiegati automezzi nuovi di fabbrica, come offerto dalla Velia Ambiente, per assicurare un minore impatto ambientale al territorio. Inoltre esordiranno automezzi elettrici, principalmente utilizzati per il servizio di spazzamento nelle zone a traffico limitato in occasione di feste e manifestazioni pubbliche. Sarà migliorato il servizio di spazzamento, che sarà totalmente autonomo rispetto all’attività di raccolta, come previsto dall’amministrazione comunale in sede di gara.

Un’altra novità saranno i punti di prossimità, in tutto 18, allestiti in vari punti del territorio. Si tratta di un servizio che consentirà di superare il sistema “porta a porta” in alcuni quartieri, istituendo quindi la raccolta di prossimità. I cittadini avranno così la possibilità di differenziare a qualsiasi ora del giorno, accedendo ai contenitori hi-tech attraverso la tessera sanitaria dell’intestatario Tari. Due punti saranno allestiti anche nell’area portuale, mentre resteranno attive le isole ecologiche intelligenti già installate. Infine, scompare definitivamente il trasbordo dei rifiuti in strada. Tale attività sarà effettuata in un’area autorizzata e senza interferenze con la cittadinanza.