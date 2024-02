Il primo incontro è in programma venerdì primo marzo, a partire dalle ore 9, presso la scuola Mazza-Colamarino di via Vittorio Veneto, durante il quale saranno anche effettuate dimostrazioni pratiche sulla qualità dei prodotti ittici derivanti dalle acque del nostro mare.

La tutela e la valorizzazione delle risorse legate al mare entra nelle scuole. N ell’ambito del progetto “Torre Blu: Torre del Greco, pesca in Campania” legato alla qualità e alla tracciabilità del pescato locale , progetto finanziato dal fondo Feamp 2014/2020, sono infatti previste campagne di comunicazione volte a sensibilizzare gli studenti sui prodotti della pesca sostenibile. In particolare, esperti in materia si confronteranno con gli alunni di alcuni istituti cittadini, parlando nello specifico del valore fondamentale del pesce azzurro nell'alimentazione e dei suoi numerosi effetti benefici.

La tutela e la valorizzazione delle risorse legate al mare entra nelle scuole. Nell’ambito del progetto “Torre Blu: Torre del Greco, pesca in Campania” legato alla qualità e alla tracciabilità del pescato locale, progetto finanziato dal fondo Feamp 2014/2020, sono infatti previste campagne di comunicazione volte a sensibilizzare gli studenti sui prodotti della pesca sostenibile. In particolare, esperti in materia si confronteranno con gli alunni di alcuni istituti cittadini, parlando nello specifico del valore fondamentale del pesce azzurro nell'alimentazione e dei suoi numerosi effetti benefici. Torre del Greco, lidi balneari: apertura anticipata al primo maggio La città pronta per la stagione estiva, chiusura stabilimenti fissata al 30 settembre

Il primo incontro è in programma venerdì primo marzo, a partire dalle ore 9, presso la scuola Mazza-Colamarino di via Vittorio Veneto, durante il quale saranno anche effettuate dimostrazioni pratiche sulla qualità dei prodotti ittici derivanti dalle acque del nostro mare.