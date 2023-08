E' Michelangelo Pistoletto, tra i nomi-simbolo dell'arte contemporanea, il vincitore della sedicesima edizione del premio "La Ginestra", che gli sarà consegnato a Torre del Greco il 13 settembre. Il riconoscimento è promosso dal Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani in collaborazione con la Fondazione Ville Vesuviane e l'Università degli Studi di Napoli Federico II come riconoscimento a studiosi ed esponenti del mondo della cultura che abbiano approfondito o rispecchiato nelle proprio lavoro l'opera leopardiana.

La cerimonia di premiazione si terrà a partire dalle 18.30 nella settecentesca Villa delle Ginestre, a Torre del Greco, dove Leopardi soggiornò dal 1836 al 1837 componendo alcune liriche tra le quali "La Ginestra" e "Il tramonto della Luna".

"Alla maniera di Leopardi - si legge nelle motivazioni - Pistoletto potrebbe ripetere che, 'come la massima parte delle cose e verità che crediamo assolute, il bello è relativo' e 'non ne abbiamo (come del buono) un'idea assoluta, ma ce la formiamo con l'assuefazione, il confronto, l'esperienza, con lo sviluppo dei nostri organi sensoriali più o meno delicati'.

Parole e categorie care a Leopardi, come infinito e bello, trovano nelle opere di Pistoletto una reinvenzione originale e feconda. Il premio La Ginestra, assegnato a Michelangelo Pistoletto, intende riconoscere il significato di una straordinaria avventura estetica, che prova a rifondare vita e comunità in mezzo alle lacerazioni della nostra storia". Il premio "La Ginestra" (premiolaginestra.it) vuole celebrare la figura di Leopardi e i luoghi della Campania dove soggiornò il grande poeta di Recanati.

Tra gli insigniti nelle ultime edizioni Aldo Masullo, Gilberto Lonardi, Luigi Blasucci, Antonio Prete e Lucio Felici. Nel 2011 fu premiato il regista Mario Martone, nel 2019 il cantautore Roberto Vecchioni.