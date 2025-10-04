Si è svolta questa mattina, presso la sede della Banca di Credito Popolare, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 della Notte Sacra, l’evento religioso, culturale e comunitario dedicato alla figura di San Vincenzo Romano, parroco Santo della città.

A inaugurare l’incontro è stato il Dott. Mauro Ascione, presidente della Banca di Credito Popolare, che ha accolto i presenti sottolineando il ruolo delle istituzioni e delle realtà locali nel sostenere eventi che, come questo, rappresentano un importante volano per il turismo e la promozione territoriale, oltre che un’occasione di coesione sociale.

Ha preso poi la parola il Sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che ha evidenziato il valore emotivo e simbolico della manifestazione, particolarmente sentita dalla cittadinanza e da lui vissuta con grande partecipazione, anche per il forte legame personale con la figura del Parroco Santo.

Il contributo del Parroco della Basilica di Santa Croce, Don Giosuè Lombardo, ha messo in luce la crescente partecipazione delle scuole e dei giovani, protagonisti attivi dell’evento. Tra le novità di quest’anno, anche la distribuzione di un libro dedicato a San Vincenzo agli alunni delle scuole primarie. Don Lombardo ha inoltre richiamato l’importanza del messaggio di pace, tema centrale di questa edizione e ha ribadito il ruolo del Santo come punto di riferimento per custodire le radici e l’identità della comunità. Particolare attenzione è stata riservata anche alla liturgia del 14 ottobre e al pellegrinaggio cittadino che ripercorrerà i luoghi simbolici della vita del Santo.

La Vicepresidente della Regione Campania, dott.ssa Loredana Raia, ha confermato il sostegno dell’ente regionale a una manifestazione che affonda le sue radici in un messaggio di spiritualità e impegno civile. Ha sottolineato il valore educativo dell’evento e l’importanza del coinvolgimento delle realtà giovanili come scuole, oratori e forum dei giovani.

Il Vicesindaco Michele Polese ha centrato il suo intervento sull’importanza del senso di comunità, che si rafforza attraverso iniziative condivise come la Notte Sacra, contribuendo anche alla valorizzazione delle opere materiali e immateriali della città.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali, Maria Teresa Sorrentino, ha fornito un quadro dell’ampia partecipazione scolastica, evidenziando i numeri significativi in termini di studenti coinvolti, a testimonianza di una sinergia efficace tra amministrazione, istituti scolastici e famiglie. Sono ben 900 gli alunni delle scuole primarie partecipanti e 500 quelli di scuole medie inferiori e superiori.

Durante l’incontro sono intervenuti anche alcuni studenti del Liceo Scientifico “Nobel” e il Presidente del Forum dei Giovani, i quali hanno espresso entusiasmo e senso di responsabilità per un evento che li vede direttamente protagonisti, non solo come partecipanti ma anche come promotori di valori condivisi.

A concludere la conferenza è stato Vincenzo Nocerino, presidente del Comitato Notte Sacra, che ha illustrato il programma ufficiale dell’edizione 2025, composto da appuntamenti religiosi, momenti di riflessione, eventi culturali e percorsi partecipativi pensati per coinvolgere ogni fascia della popolazione.

La Notte Sacra si conferma dunque come un appuntamento centrale per la città, in grado di coniugare spiritualità, cultura, educazione e partecipazione civica nel segno di San Vincenzo Romano.

L’evento inizierà il 9 ottobre proprio con le scuole primarie, che alle 9:30 dalla Basilica di Santa Croce muoveranno verso la casa del Santo, lungo il percorso che San Vincenzo Romano stesso compiva diversi secoli fa.