Controlli intensificati e un nuovo intervento contro la pesca di frodo nelle acque di Torre del Greco. La Capitaneria di Porto, sotto il coordinamento del quarto centro controllo area pesca della Direzione Marittima della Campania, ha denunciato un pescatore dilettante sorpreso a calare una rete da posta lunga circa 1.000 metri.

L’attrezzatura, priva di qualunque segnalazione, era stata posizionata all’imboccatura del porto, creando un serio pericolo per la sicurezza della navigazione. Il personale a bordo di una motovedetta ha individuato l’uomo mentre stava completando l’operazione. La rete è stata rimossa e sequestrata, mentre il pescatore è stato denunciato all’autorità giudiziaria. All’interno non sono state trovate specie ittiche, segno del tempestivo intervento della Guardia Costiera.

Solo pochi giorni prima, un altro uomo era stato denunciato per pesca in apnea nelle acque interne del porto, con fucile subacqueo carico e muta scura, senza il previsto pallone di segnalazione.

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di contrastare pratiche illegali e garantire la sicurezza in mare.