Le operazioni di bonifica appena effettuate, non resteranno un’esperienza isolata: la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, continuerà il proprio impegno diretto a garantire la vigilanza e la sicurezza degli ambiti portuali, nel più ampio ambito istituzionale di tutela e salvaguardia dell’ambiente marino e costiero, con il necessario ed imprescindibile coinvolgimento e supporto di tutte le altre istituzioni locali che, a vario titolo, operano in tale delicato e complesso settore.

Plastica, vetro e pneumatici sui fondali a Torre del Greco. Nel corso dell’ultimo fine settimana, la Guardia Costiera di Torre del Greco ha coordinato un’importante operazione di bonifica dei fondali prospicenti la banchina di Ponente, all’interno dell’area portuale corallina. Dopo una complessa fase preliminare di coordinamento con le Associazioni di Volontariato Arcipesca e Centro Sub Torre del Greco, condotta dall’Autorità Marittima in supporto del competente Settore della Regione Campania, si è, quindi, proceduto, alla rimozione di numerosi rifiuti presenti sui detti fondali ed al successivo smaltimento dei medesimi a cura del Comune di Torre del Greco.

del Comune di Torre del Greco.

Nel dettaglio, durante la prima mattinata dell’11 marzo scorso, i volontari hanno provveduto, sotto il coordinamento e la costante vigilanza del personale della Guardia

Costiera, a rimuovere dai fondali portuali circa 11 quintali di rifiuti, per lo più bottiglie di vetro, materiale plastico, ferroso e legno.

Nel corso delle operazioni, è stata, poi, rilevata la presenza di cinque copertoni, dei quali tre di notevoli dimensioni, verosimilmente appartenenti ad autoarticolati e depositati sui fondali

da moltissimo tempo, i quali, sempre attraverso il coordinamento della Guardia Costiera, sono stati recuperati e conferiti a discarica con l’ausilio della gru della Ditta Ceparano.

