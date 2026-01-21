Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Guardia Costiera di Torre del Greco, impegnata nella prevenzione e repressione degli illeciti ambientali. Nella giornata del 21 gennaio 2026, i militari hanno accertato la presenza di una carrozzeria completamente abusiva operante nel comune vesuviano.

Dalle verifiche effettuate è emerso che l’attività, attiva da diversi anni, era totalmente priva delle necessarie autorizzazioni amministrative e ambientali. In particolare, mancavano i titoli previsti per la corretta gestione dei rifiuti derivanti dalla riparazione delle autovetture e per lo smaltimento dei reflui, che venivano immessi direttamente nella rete fognaria senza alcun trattamento.

I soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione dell’officina sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Torre Annunziata. L’intera struttura, con una superficie di circa 200 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro, insieme a tutte le attrezzature utilizzate e ai rifiuti prodotti dall’attività illecita.

L’operazione conferma l’attenzione delle autorità marittime e ambientali nella tutela del territorio e della salute pubblica, contrastando pratiche illegali che rappresentano un serio rischio per l’ambiente e i cittadini.