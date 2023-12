Soddisfatto il sindaco, che si è anche intrattenuto con alcuni ospiti della mensa Caritas: “Sono momenti che toccano e che andrebbero implementati. Dico di più, l’impegno dell’amministrazione deve essere finalizzato all’obiettivo di consentire che i soggetti in difficoltà abbiano le giuste opportunità per puntare ad un totale riscatto”. Contento della buona riuscita della manifestazione, lo chef Pierpaolo Cuccurullo: “È stata un’esperienza molto formativa e sono pronto a ripeterla quando mi verrà chiesto. Ho trovato un ambiente eccezionale e molto motivato, e questo non fa altro che dimostrare quanto sia valida l’opera portata avanti dai volontari che ruotano attorno al centro Caritas”.

Protagonista insieme a Cuccurullo anche lo stellato Vincenzo Guarino, dislocato nei locali dell’hotel Poseidon, locali che insieme a quelli del ristorante Quanto Basta ha messo a disposizione le postazioni per pulire e lavorare il pescato poi utilizzato per i piatti proposti agli ospiti della parrocchia guidata da padre Mario Folliero: “Il nostro è un impegno che si sviluppa durante tutto l’anno – ha detto il parroco – che vede impegnati i volontari su più turni, per un’opera di carità che conta sulla partecipazione di diversi cittadini. E tanti ci auguriamo possano ancora aiutarci e sostenerci”.

Lo chef Pierpaolo Cuccurullo impegnato ai fornelli, i volontari a servire ai tavoli , una trentina di ospiti a degustare le specialità preparate grazie al pescato locale. È lo scenario che si è visto oggi, venerdì 29 dicembre, al centro Caritas della parrocchia di Sant’Antonio di Padova grazie all’iniziativa di solidarietà promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella nell’ambito di “Pesca Campania in qualità e tracciabilità” PO Feamp 2014-2020, progetto attraverso il quale l’ente ha tra l’altro acquistato una serie di contenitori riutilizzabili in polipropilene con tanto di microchip per contenere e tracciare il pescato locale (con l’obiettivo di eliminare quelli in polistirolo).

Protagonista insieme a Cuccurullo anche lo stellato Vincenzo Guarino, dislocato nei locali dell'hotel Poseidon, locali che insieme a quelli del ristorante Quanto Basta ha messo a disposizione le postazioni per pulire e lavorare il pescato poi utilizzato per i piatti proposti agli ospiti della parrocchia guidata da padre Mario Folliero: "Il nostro è un impegno che si sviluppa durante tutto l'anno – ha detto il parroco – che vede impegnati i volontari su più turni, per un'opera di carità che conta sulla partecipazione di diversi cittadini. E tanti ci auguriamo possano ancora aiutarci e sostenerci".

Nell’ambito delle iniziative legate alla valorizzazione del pescato locale, domani mattina, sabato 30 dicembre, l’amministrazione comunale donerà prodotti ittici ai responsabili dell’altro centro Caritas presente in città, presso la chiesa del Buon Consiglio nel quartiere Leopardi.