Attivare uno sportello decentrato dei servizi demografici presso uno dei locali dell’immobile comunale di viale Sardegna a Torre del Greco. Questo è il proposito dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella contenuto in una delibera di indirizzo approvata dalla giunta, con la quale viene formulato uno specifico atto di indirizzo ai dirigenti dei settori servizi demografici-risorse umane e patrimonio.

Tutto nasce dalla considerazione che l’amministrazione comunale, “nell’ambito delle proprie competenze di indirizzo politico amministrativo, persegue obiettivi di razionalizzazione dell’organizzazione dei servizi e di miglioramento dell’accessibilità agli stessi”. Nell’atto deliberativo viene richiamata l’attenzione sul fatto che Torre del Greco presenta “una superficie di circa 30,6 chilometri quadrati e una popolazione residente di poco meno di 80mila abitanti, distribuiti su un territorio urbanizzato e densamente popolato. Queste caratteristiche influiscono sulla domanda dei servizi demografici: un territorio vasto e articolato richiede accessibilità, prossimità e flessibilità nella fruizione dei servizi al cittadino”.

L’esecutivo torrese ricorda come “il decentramento amministrativo permette di trasferire parte delle funzioni e dei servizi erogati dalla sede centrale degli uffici comunali verso sedi secondarie diffuse sul territorio”. L’obiettivo è “di avvicinare i servizi al cittadino riducendo tempi di attesa e spostamenti; favorire l’inclusione territoriale, specialmente in zone periferiche o densamente abitate lontane dalla sede centrale; aumentare l’efficienza organizzativa e la capacità di risposta alle esigenze di una popolazione numerosa e diversificata; ridurre i picchi di afflusso nella sede centrale e ottimizzare l’utilizzo delle risorse continuando ad incentivare al contempo l’uso dei servizi demografici digitali mediante la piattaforma dell’anagrafe nazionale della popolazione residente”.

Per la giunta, “l’immobile comunale di viale Sardegna risulta potenzialmente idoneo ad ospitare, presso uno dei locali da individuarsi, uno sportello distaccato della sede centrale attualmente allocata in via Calastro negli ex molini Meridionali Marzoli, subordinatamente alle verifiche di natura tecnica, patrimoniale e organizzativa di competenza dei rispettivi settori dell’ente”.

Di qui la decisione di formulare lo specifico atto di indirizzo, affidando al dirigente ai servizi demografici e risorse umane i compiti di “definire l’ambito dei servizi erogabili presso lo sportello decentrato; individuare le modalità organizzative di funzionamento; proporre l’assegnazione del personale necessario”, mentre al dirigente al patrimonio viene chiesto di assicurarsi “ la disponibilità giuridica e funzionale dell’immobile del locale da individuare presso il complesso di viale Sardegna”.

Da oggi, lunedì 19 gennaio, restando sempre nell’ambito dei servizi erogati alla cittadinanza, sono partiti i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici comunali relativi ad affari generali, istituzionali e servizi al cittadino stabiliti attraverso un decreto firmato dal sindaco Luigi Mennella. Nello specifico, è stato stabilito che l’ufficio carte d’identità sarà aperto al pubblico tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) dalle 8.30 alle 12.30 (contatto telefonico 081.8830527), così come per lo stato civile, ma con apertura il martedì e il giovedì (e anche il sabato) esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e morte (telefono 081.8830526). L’ufficio cambi di residenza sarà attivo (previa prenotazione) il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 (telefono 081.8830539). L’ufficio matrimonio sarà invece aperto al pubblico dalle 8.30 alle 12.30 ogni lunedì, mercoledì (esclusivamente dal primo febbraio al 31 luglio 2026) e venerdì (telefoni 081.8830520-537-528); ufficio elettorale martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (telefono 081.8830534); ufficio stranieri mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 (telefono 081.8830532). Tutti questi servizi sono erogati presso gli sportelli attivi nel complesso degli ex molini meridionali Marzoli di via Calastro.

E ancora: a palazzo La Salle (viale Dalla Chiesa) ufficio protocollo e ufficio relazioni con il pubblico saranno aperti alla cittadinanza tutti i giorni lavorativi (lunedì-venerdì) dalle 9 alle 13 (telefono Urp 081.8830377).