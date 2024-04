Per tali ragioni, come da specifica ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale Salvatore Visone, dal prossimo 8 aprile, e fino a mercoledì 17 aprile, dalle 7 alle 18 sono istituiti il divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata su ambo i lati in via della Repubblica, piazzale della Repubblica e viale Ungheria; il divieto di transito veicolare per il tempo strettamente necessario ai lavori lungo le stesse arterie.

Da lunedì 8 aprile e per i successivi dieci giorni via della Repubblica e viale Ungheria saranno interessati da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Fresatura del manto bituminoso, messa a quota dei chiusini e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminosi gli interventi annunciati dall'ufficio programmazione e assetto del territorio, che ha recepito le indicazioni giunte dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dal vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici Michele Polese.

Da lunedì 8 aprile e per i successivi dieci giorni via della Repubblica e viale Ungheria saranno interessati da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Fresatura del manto bituminoso, messa a quota dei chiusini e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminosi gli interventi annunciati dall'ufficio programmazione e assetto del territorio, che ha recepito le indicazioni giunte dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dal vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici Michele Polese.

