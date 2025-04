"Luisa Acunzo dimostra di non avere una chiara e solida identità politica". A pochi giorni dalla decisione della consigliera comunale di rompere l'alleanza con Torre Annunziata Libera, non tarda ad arrivare la risposta del movimento guidato da Davide Alfieri. Alla base della rottura, messa nero su bianco in una nota dell'Acunzo diffusa alla stampa, il mancato confronto tra le parti e le divergenze con il presidente del consiglio comunale.

"Non ha dato alcun preavviso e abbiamo scoperto della decisione dagli organi di stampa. Siamo molto sorpresi dalle sue dichiarazioni. Durante i primi mesi di consiliatura non ha mai mostrato alcun malessere al gruppo di appartenenza partecipando a tutti gli incontri, ma senza dare alcun tipo di contributo né di natura politica né di idee concrete per la città", si legge in una nota firmata dai presentatori della lista Sara Vetturino e Francesco Greco.

Luisa Acunzo, dopo la rottura dell'alleanza, è entrata a far parte del gruppo misto di cui è unico membro e capogruppo. Un addio drastico che, in base alle dichiarazioni della consigliera stessa, si sarebbe innescato a causa di gravi incomprensioni e mancanza di confronto. Una tesi altamente smentita dal movimento, che restituisce l'accusa al mittente.

"Siamo allibiti del fatto che motivi tale decisione “nelle idee da portare avanti per la città”, atteso che la sua presenza si è evidenziata a tutti quale passiva. Inoltre, allo scrivente gruppo politico sono altresì pervenute diverse lamentele dovute ai comportamenti per nulla propositivi e partecipativi della medesima durante lo svolgimento delle commissioni consiliari. La consigliera, dopo solo sette mesi, ha dimenticato in fretta che la sua elezione è figlia dell’impegno di tutti i componenti di Torre Annunziata Libera", continua la nota.

Acunzo pur inaugurando una nuova fase politica da indipendente, ribadisce il suo pieno sostegno al sindaco Corrado Cuccurullo. "Ritengo di essere maggiormente utile alla collettività portando avanti le mie idee e i miei progetti. Ero spesso oscurata nei consigli comunali e questo non è giusto".

Dichiarazioni a cui è seguita l'accusa di trasformismo da parte di Torre Libera, che sottolinea l'incapacità dell'ex alleata di portare avanti un'azione politica incisiva. "Questa lista civica è nata e vive in totale contrapposizione al sentimento di attaccamento alla poltrona distinguendosi nel portare in assise comunale la volontà dei cittadini e dell’intero gruppo della lista elettorale. In altre parole, i consiglieri non sono altro che portatori della volontà comune, sentimento mai sposato dalla Consigliera Acunzo. Vigileremo sul rispetto dell’Acunzo dell’impegno sottoscritto a non cadere nel vecchio trasformismo politico e denunceremo eventuali accordi diversi, i cui spifferi sono già pervenuti, ovvero trasferimenti in altri gruppi politici di maggioranza", concludono Greco e Vetturino.