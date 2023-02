Dopo l'enorme successo di Dubai e Procida, la mostra “Exempla - Il Grand Tour del Saper Fare Campano” promossa dalla Regione Campania, fa tappa a Milano all’interno della Stazione Ferroviaria di Milano Centrale e sarà visitabile fino al 15 febbraio. L’Assocoral - unica associazione di categoria che racchiude esclusivamente artigiani e commercianti di corallo e cammei - ha risposto favorevolmente anche questa volta al bando della Regione, portando così nella città meneghina un’ampia rappresentanza di opere che raccontano l'artigianato di altissima qualità che rende Torre del Greco nota come la capitale mondiale della lavorazione del corallo e del cammeo.

E non è un caso che l’immagine scelta per promuovere la Mostra sia proprio di un nostro artigiano che con il proprio bulino incide un’opera in corallo. “Siamo onorati di rappresentare l’artigianato di Torre del Greco, e guardando tutti i gioielli in mostra, si può confermare senza ombra di dubbio che il corallo ed il cammeo hanno un peso importante nel panorama artigianale campano” - commenta così il Presidente dell’Assocoral, Vincenzo Aucella che aggiunge - “Ringraziamo la Regione Campania per queste opportunità e per la visione strategica di creare un format di valorizzazione che non sia fine a sé stesso, ma in itinere in Italia ed all’estero. Noi come comparto siamo sempre in prima linea come sindacato di categoria e per la promozione del nostro saper fare”.

Oltre la mostra, la nostra associazione è stata chiamata ad animare un workshop dal titolo “Patrimonio artigianali territoriali e arte presepiale” che si terrà venerdì 3 febbraio dalle

ore 11:00 alle ore 13:00. Il Presidente Aucella, nel suo contributo dal titolo “Corallo e Cammei di Torre del Greco: tradizione ed innovazione”, racconterà il perché di questa tradizione proprio nella cittadina all’ombra del Vesuvio, ma ampio spazio soprattutto all’innovazione con la presentazione del marchio collettivo “MadeinTorredelGreco” che da qualche mese rende gli artigiani di corallo e cammei all’avanguardia tra i settori della gioielleria e pronto alle sfide più ardue sui mercati internazionali. Un marchio che non è semplicemente un segno distintivo, ma grazie all’utilizzo di una blockchain, permette l’emissione di certificati unici ed inalterabili per semilavorati o gioielli in corallo ed in cammeo, che danno maggiori garanzie in termini di informazioni, sostenibilità, tracciabilità, garanzia.