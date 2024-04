Tragedia ad Agerola. Anziano precipita in una scarpata vicino casa e muore. Nel pomeriggio di ieri gli uomini del soccorso alpino sono intervenuti ad Agerola su richiesta dei Carabinieri del locale Comando Stazione per una persona precipitata.

Un uomo, ottantenne originario del posto, per cause ancora da chiarire è precipitato giù lungo una parete di circa 100 metri nei pressi della propria abitazione, poco distante dal Convento di Cospiti.

Sul posto si è immediatamente portata una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) che era in addestramento poco distante da lì, seguita da altre due squadre CNSAS e una del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Sant’Angelo dei Lombardi. Purtroppo per l’uomo a seguito del violento impatto non c’è stato nulla da fare. La salma, dopo l’autorizzazione dei Militari dell’Arma, è stata trasferita a valle in barella con una lunga serie di calate su corda dai tecnici del CNSAS e del SAGF, per poi essere consegnata in serata alle onoranze funebri.