Trecase celebra il mese mariano. Sabato 25 maggio 2024 alle ore 19,30 nel Santuario Diocesano “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” in Piazza San Gennaro a Trecase, si tiene l’iniziativa 'Serenata a Maria'. L’evento, che rientra nell’ambito delle iniziative promosse per il mese mariano da don Antonio Ascione, parroco del Santuario Diocesano “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” Trecase, è promosso dall’associazione culturale Prometeo in collaborazione con le associazioni: Ce.P.S.A.V. e Ganesh, e il Patrocinio morale di: Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani Campania, Ordine dei Giornalisti Campania, UCID Napoli e Campania e UCSI Campania.

“SERENATA A MARIA” è un momento di devozione alla Madonna con musiche e parole, accomunando artisti e fedeli, in una preghiera corale per invocare la Vergine Maria, Madre della divina grazia con la partecipazione di: Francesco Borrelli, Teresa Borriello, Ettore Delfrate, Simone Pagano.