Trecase celebra la 47 ª Giornata Nazionale per la Vita. Nell’Anno Giubilare 2025, il cui tema è “Pellegrini di Speranza”, Papa Francesco richiama l'attenzione sull'importanza del pellegrinaggio come metafora del viaggio della Vita, due eventi per ricordare l'importanza della vita.

Per la 47 ª Giornata Nazionale per la Vita che ricorre domenica 02 febbraio a Trecase, il Santuario Diocesano “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” e la Parrocchia di “Sant’Antonio”, in collaborazione con il Comune di Trecase, l’ICS “D’Angiò-Via Vesuvio”, l’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania organizzano, giovedì 30 gennaio e domenica 2 febbraio, due eventi per ricordare l’importanza della Vita, nella sua accezione più ampia.

Giovedì 30 gennaio alle ore 18 nella Biblioteca dell’oratorio “Sac. Giuseppe Tortora” in Via Regina Margherita, 68 si tiene la Tavola rotonda dal titolo: “Trasmettere la Vita, speranza per il mondo”. Dopo i saluti di: don Antonio Ascione, Parroco del Santuario Diocesano “S. Maria delle Grazie e San Gennaro”; don Francesco Pinto, Parroco della Chiesa di “Sant’Antonio”;

Raffaele De Luca, Sindaco di Trecase, Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio; Clotilde Zampognaro, Dirigente Scolastico ICS “D’Angiò-Via Vesuvio”, segue la relazione di Lucio Romano, Coordinatore Osservatorio di Bioetica - Diocesi di Napoli. Alla Tavola rotonda, moderata da Francesco Manca, Giornalista, Segretario regionale UCSI Campania, partecipano anche i

Presidenti delle Associazioni del territorio.

Domenica 02 febbraio - Giornata Nazionale per la Vita – alle ore 10,15 si tiene la Marcia per la Vita con partenza dal Santuario Diocesano “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” in Via San Gennaro, 1 e arrivo alla Chiesa di “S. Antonio” in Via Regina Margherita n. 341, dove alle ore 11,00 si tiene la Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Michele Autuoro, Vescovo Ausiliare di Napoli.