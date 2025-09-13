Prendono il via a Trecase le iniziative religiose e civili per le celebrazioni in onore di San Gennaro 2025 predisposte dal Parroco Rettore del Santuario Diocesano “Santa Maria delle Grazie e San Gennaro” don Antonio Ascione, per i festeggiamenti del Santo Patrono.

Fitto è il calendario delle celebrazioni liturgiche predisposte da don Antonio Ascione per la Festa del Santo Patrono e degli eventi civili realizzati in collaborazione con l’Associazione Santo Patrono San Gennaro APS, presieduta da Angelo Cirillo e con le Associazioni del territorio, la comunità parrocchiale e la cittadinanza tutta di Trecase. La Comunità tutta di Trecase vive momenti intensi di preghiera nella solennità della Festa del Santo Patrono.

Domenica 14 settembre 2025 solennità dell’Esaltazione della Santa Croce, undicesimo anniversario dell’elevazione a Santuario diocesano di San Gennaro. È possibile ricevere l’indulgenza plenaria. SS. Messe ore 8,30 – 11,00 -18,00. nella solenne celebrazione delle ore 11,00: Benedizione dell’Associazione San Gennaro APS, dei Portatori di San gennaro e delle loro famiglie. Al termine della S. Messa, omaggio floreale al Santo Patrono da parte del Sindaco avv. Raffaele De Luca a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti i Cittadini di Trecase. Svelamento del quadro di San Gennaro sul sagrato della chiesa. Lunedì 15 settembre ore 18,30: S. Messa presieduta dal Parroco.

Martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 settembre Triduo in onore di San Gennaro alle ore 8,30: Canto delle Lodi. Martedì 16 settembre ore 18,30: S. Messa presieduta da don Raffaele Del Duca. Mercoledì 17 settembre ore 18,30: S. Messa presieduta dal Parroco. Giovedì 18 settembre ore 18,30: S. Messa della vigilia presieduta da don Francesco Pinto e con la partecipazione della Parrocchia S. Antonio di Padova. Venerdì 19 settembre. SOLENNITÀ DI SAN GENNARO. Ore 7.00: S. Messa presieduta dal Parroco. Ore 8,30: S. Messa presieduta da Mons. Ciro Esposito, Vice Decano. Ore 10,00: S. Messa presieduta da don Aniello Gargiulo. Ore 11,30: S. Messa presieduta da don Maurizio Patriciello. Ore 18,30: S. Messa presieduta da don Salvatore Accardo, Decano. Sabato 20 settembre ore 18,30: S. Messa presieduta dal Parroco. Domenica 21 settembre Sante messe 8,30 -11.00 - 18,30. Ore 10,30: Processione per le strade di Trecase con la statua di San Gennaro.

Per i festeggiamenti esterni, numerose sono le iniziative promosse e coordinate dall’Associazione Santo Patrono San Gennaro APS, in comunione con don Antonio Ascione, in collaborazione con le Associazione del territorio e con il supporto dell’Amministrazione comunale e degli Sponsor.

Sabato 13 settembre 2025 ore 19,30 - Arciconfraternita SS. Trinità in Piazza S. Gennaro, 8 - Inaugurazione della mostra di Arte Sacra “Immagini di Speranza” a cura di Crescenzio D’Ambrosio e Felicio Izzo. La mostra, organizzata dall’Associazione Culturale Prometeo, resterà aperta dalle ore 19,00 alle ore 21,00 per tutto il periodo dei festeggiamenti. Mercoledì 17 settembre 2025 ore 10,00 convegno: “Cura del creato, tutela dell’ambiente e della salute. A dieci anni della Laudato si’” – Presso la Biblioteca dell’Oratorio “Sac. Giuseppe Tortora” in Via Regina Margherita, 68. Intervengono: don Antonio Ascione; Francesco Manca, Presidente Associazione Culturale “Prometeo”; Raffaele De Luca, Sindaco di Trecase, Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio; Clotilde Zampognaro, Dirigente scolastico ICS “D’Angiò-Via Vesuvio” Trecase; Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Campania; Guido Pocobelli Ragosta, Presidente UCSI Campania. Seguiranno le relazioni di Aldo Bova, Presidente Nazionale del Forum delle Associazioni Sociosanitarie; Bianca Iengo, Dirigente Farmacista Asl Napoli 2 nord, Direttrice Farmacia Solidale Diocesana e Presidente Gocce di Carità ETS; Ten. Col. Giovanni Cenere, Comandante del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale del Vesuvio; Antonio Falcone, Vicepresidente AMCI -Associazione Medici Cattolici Italiani Sud Italia -. L’incontro è moderato da Carlo Lettieri, Giornalista, Direttore Ufficio Cura del Creato Diocesi di Pozzuoli.

Venerdì 19 settembre 2025 ore 07,00 - Apertura della giornata con fuochi di artificio. Ore 12,00 Fuochi di artificio sul prolungamento di Via Vesuvio. Ore 18,00 - Omaggio ai caduti di tutte le guerre - Preghiera per la pace - Fanfara dei Carabinieri. Ore 18,30 - Apertura dello stand “Panini e varie “del gruppo giovani dell’oratorio “Sac. don Giuseppe Tortora”. Ore 19,45 - Apertura della XXX sagra del vino e del tortano in Piazza San Gennaro. Ore 20,00 - Premiazione del II torneo di calcio “San Gennaro Soccer”. Ore 21,00 - Spettacolo musicale live del Maestro “PINO MAURO”. Sabato 20 settembre 2025 ore 18,30 - Apertura dello stand “Panini e varie” a cura del gruppo giovani dell’oratorio “Sac. don Giuseppe Tortora”. Ore 21,00 - Spettacolo di cabaret, da “Made in Sud” il duo comico gli “ARTETECA” e a seguire concerto di “ALESSIO” sul prolungamento di Via Vesuvio. Domenica 21 settembre 2025 Ore 07,45 - Apertura della giornata con fuochi di artificio in località Vallone. Ore 09,15 - Diana di fuochi di artificio in Piazza San Gennaro. Ore 10,00 - PROCESSIONE CON LA STATUA DEL SANTO. Ore 13,00 - Diana di fuochi di artificio sul prolungamento di via Vesuvio. Ore 20,30 Piazza San Gennaro – Serata musicale con il gruppo “ANNI 2000 VIBES” con MARCO TUFANO DJ – VILLANI VOICE e ICONICA SHOW. Ore 23,30 chiusura della festa con spettacolo di evoluzioni pirotecniche ed incendio del campanile in Piazza San Gennaro.