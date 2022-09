- "Solidarietà al Circolo territoriale di Trecase e al commissario cittadino Napodano vittime di un grave atto intimidatorio. Una lettera minatoria con le istruzioni per fabbricare bombe artigianali e altri atti intimidatori, sono purtroppo la conseguenza di quel clima di scontro e di odio che la sinistra ha creato nel corso di questa campagna elettorale. Napodano ha subito sporto denuncia ai Carabinieri e sono certo che le Forze dell'Ordine assicureranno alla giustizia gli autori di questa vile gesto". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale in Campania di FdI. Minacce e foto sataniche alla ex compagna food blogger e al suo avvocato Scatta il divieto di avvicinamento per l’uomo, dopo una relazione di 17 anni: ora è in smartworking per sicurezza

