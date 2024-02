Accetta i 31mila euro, poteva vincerne 300mila. E’ successo all’avvocato di Trecase Fiorenzo Tortora, che ha partecipato al programma televisivo “Affari tuoi”, in onda nella fascia preserale di Rai 1. Ma oltre a vincere la somma in denaro, si dimostra anche un campione di solidarietà, annunciando che i soldi vinti saranno investiti per comprare una cucina da mettere a disposizione dei senzatetto.

La fortuna non ha girato per il verso giusto in quanto ha cambiato il suo pacco con quello della Basilicata. A fine gioco e dopo aver accettato la somma di 31mila euro, ha scoperto di aver scambiato il suo pacco con quello di 300mila euro. Un dispiacere poi cancellato dal grande gesto in favore dei meno fortunati.