In occasione del trentennale dell’istituzione del Parco Nazionale del Vesuvio, l’Ente promuove una giornata di riflessione e confronto sul ruolo strategico delle aree protette nella salvaguardia dell’ambiente e nel contrasto ai reati ecologici.

Magistrati, giornalisti, storici e rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni discuteranno le sfide e le prospettive per una transizione ecologica sostenibile, in un evento che unisce formazione, approfondimento e impegno civile.

Per l’occasione l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Campania, l’Associazione Giornalisti Vesuviani “Carmine Alboretti” e la Fondazione “Mimmo Beneventano”, promuove un corso di formazione per giornalisti, con attribuzione di quattro crediti formativi, sul tema “La gestione delle aree protette nazionali tra salvaguardia e contrasto alle illegalità ambientali”, che si terrà venerdì 30 maggio, alle ore 9:00, presso il Palazzo Mediceo a Ottaviano.

All’incontro formativo, coordinato da Giovanni ROMANO, Responsabile ufficio comunicazione EPNV, e moderato da Francesco GRAVETTI, Vicepresidente Associazione Giornalisti Vesuviani “Carmine Alboretti”, dopo i saluti di Raffaele DE LUCA, Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Biagio SIMONETTI, Sindaco di Ottaviano, Ottavio LUCARELLI, Presidente Ordine dei giornalisti della Campania, Antonio d’ERRICO, Presidente Associazione Giornalisti Vesuviani “Carmine Alboretti”, e Rosalba BENEVENTANO, Presidente della Fondazione “Mimmo Beneventano”, interverranno: Nunzio FRAGLIASSO, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, Antonio RICCI, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Ciro LUNGO, Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Campania”, Isaia SALES, Docente di Storia delle mafie - Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, e i giornalisti Stella CERVASIO, Luigi COLOMBO, e Mariella PARMENDOLA.

“Celebrare i trent’anni dell’istituzione del Parco Nazionale del Vesuvio - spiega il presidente Raffaele De Luca- significa riconoscere il valore di una scelta lungimirante che ha posto al centro la tutela di un territorio unico, ricco di biodiversità, storia e cultura. In questi decenni il Parco ha rappresentato un baluardo contro le aggressioni al territorio, ma anche uno spazio di rigenerazione sociale ed economica. Oggi più che mai, di fronte alle sfide imposte dalla crisi climatica e dalle illegalità ambientali, le aree protette assumono un ruolo strategico nella costruzione di un futuro sostenibile. Per questo - aggiunge Raffaele De Luca - abbiamo voluto che questa ricorrenza fosse anche un momento di riflessione, coinvolgendo magistrati, giornalisti, studiosi e rappresentanti delle istituzioni: perché la salvaguardia dell’ambiente passa anche attraverso la legalità, la conoscenza e il dialogo tra le forze sane del Paese. Ringrazio tutti coloro che parteciperanno a questa giornata e che quotidianamente, con il proprio impegno, contribuiscono a proteggere e valorizzare il nostro patrimonio naturale.”