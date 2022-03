Ciro Immobile pensa di lasciare la Nazionale. Secondo quanto riferito da Repubblica, l'attaccante di Torre Annunziata è stanco delle troppe critiche che gli piovono addosso ogni volta che indossa la maglia azzurra.

Immobile non è stato risparmiato nemmeno dopo la vittoria dell'Europeo di questa estate. Ovviamente è finito nella bufera anche dopo l'eliminazione dai playoff per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar contro la Macedonia. Il bomber della Lazio era stato nominato anche capitano dal ct Roberto Mancini, salvo poi essere stato sostiuito come sempre a metà secondo tempo.

Già quest'estate l'ex Scarpa d'Oro aveva espresso il proprio disappunto affermando. "Sembra quasi che a Wembley non avessi vinto pure io". Il suo profilo Instagram è stato preso di mira da tanti hater, che lo stanno attaccando commentando una foto postata quasi un mese fa.

Eppure in campionato Immobile ha realizzato 21 reti ed è in testa alla classifica marcatori. Inoltre ha appena superato Silvio Piola come attaccante più prolifico nella storia della Lazio.

Non c'è gloria, quindi, per il nativo di Torre Annunziata che dopo la nuova delusione Mondiale potrebbe dire addio all'azzurro.

Le brutte notizie non sono finite. Il piccolo Alessio, bimbo di 6 anni affetto da un brutto male dalla sua nascita e suo grande ammiratore, è deceduto qualche giorno fa. Ad annunciarlo lo stesso bomber con una storia Instagram.