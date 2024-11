Trovano sul bus un borsello con quindici mila euro in contanti e lo consegnano all'autista. Tre ragazze di 14 anni, due di Flumeri e una di Grottaminarda, che frequentano l'istituto alberghiero di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, sono state protagoniste martedì scorso di questo episodio. Di ritorno da scuola, arrivate all'autostazione di Grottaminarda, prima di scendere dal bus di Air Campania hanno notato su un sedile un borsello di colore nero. Lo hanno aperto trovando all'interno il denaro contante e una catenina d'oro, ma nessun documento. Hanno richiamato l'attenzione dell'autista a cui lo hanno consegnato, il quale a sua volta ha informato e fatto intervenire i carabinieri. Grazie proprio all'autista, il proprietario del denaro è stato rintracciato: si tratta di un anziano residente nella Valle dell'Ufita.

Carla Albanese, Asia Carofano e Maria Libera Solomita, le tre giovanissime studentesse, sono state premiate dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso nel corso di una cerimonia che si è svolta nel Palazzo di Governo. Alle tre 14enni che frequentano l'Istituto alberghiero di Ariano Irpino, accompagnate dai genitori, è stata consegnata una pergamena alla presenza del Comandate provinciale dei Carabinieri, Domenico Albanese, e dei sindaci di Flumeri e Grottaminarda, i due centri della Valle dell'Ufita in cui risiedono. Angelo Lanza, il sindaco di Flumeri dove vivono Carla e Asia, ha annunciato il conferimento della cittadinanza onoraria a Maria Libera, residente a Grottaminarda. A margine della cerimonia si è appreso che il pensionato che aveva smarrito il denaro non si è fatto vivo per ringraziare le tre ragazzine.