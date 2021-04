Un’economia diffusa di prossimità per aumentare la rete di ospitalità dell’area vesuviana e dare una speranza alle future generazioni. E’ questo l’obiettivo di Arev-Od, le rete di ospitalità diffusa del vesuviano che unisce in un unico solco gli operatori del territorio.

“Siamo convinti – ha spiegato Aldo Avvisati della rete Arev-Od, che conta 60 associati tra l’area vesuviana e le altre province campane - che le strutture di ricettività extra-alberghiera presenti sul Territorio vesuviano e campano, esercitano un ruolo fondamentale nell'Accoglienza del Turista sul Territorio. Gli porgono una narrazione, veritiera e non edulcorata del Territorio, proponendo percorsi e mete consolidati ma anche quelli meno battuti, da scoprire una volta in loco. Lo trattano con gran cura, agevolandolo nello squarciare i veli dal degrado e dalle tante criticità che, purtroppo, minano una fruizione "normale" del nostro Territorio, disvelandone, appunto, le bellezze, le mille potenzialità. Ed il turista, diventato nel frattempo un Ospite, apprezza questa disponibilità e si affida ai gestori lasciandosi condurre alla scoperta del Territorio”.

Ecco il perché dell’opportunità di incentivare l’economia diffusa di prossimità. E l’idea di un patto, il Manifesto dell'Ospitalità Diffusa, da proporre, per l'adesione, a quegli operatori del Territorio (economici, culturali, rappresentanti di Associazioni) che non solo “testimoniano di voler offrire servizi ma, soprattutto, di essere consapevoli, come Noi, che ciò che stanno ‘vendendo’ non è solo e non è tanto un loro bene o un loro servizio ma è il nostro territorio, la sua credibilità, il suo apprezzamento, una chance per le future generazioni”.