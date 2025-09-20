Ultimo fine settimana estivo, da lunedì temporali in arrivo, ma solo al Nord
Attese anche temperature più basse, al Sud continua il bel tempo
20-09-2025 | di Redazione
VERSIONE ACCESSIBILE DELL'ARTICOLO
Ultimo fine settimana estivo, con sole e caldo, ma da lunedì si prevedono temporali e un generale calo delle temperature, secondo le previsioni.
Nel fine settimana si prevedono 34°C nei fondovalle alpini e valori simili a Firenze, Terni e altre città del Centro; al Sud le regioni più calde saranno Campania e Puglia con oltre 33°C. A partire da lunedì è atteso un calo delle temperature, che scenderanno anche di 10°C, soprattutto nelle regioni settentrionali. L'aria più fresca portata sull'Italia da una perturbazione atlantica, incontrando le masse d'aria più calda, potrà generare temporali anche forti a partire da Nord-Ovest e poi verso le regioni centrali tirreniche.
Breve ritorno del caldo, da martedì pioggia al Nord, al Sud continuano sole e caldo
Domenica e lunedì sole e caldo, poi una perturbazione atlantica scuoterà il settentrione
Nel dettaglio:
Sabato 20 settembre
al Nord sole e caldo; al Centro soleggiato e caldo; al Sud sole e caldo.
Domenica 21 settembre
al Nord sole e caldo, peggioramento in serata al Nord-Ovest; al Centro soleggiato e caldo, più nubi dalla sera; al Sud sole e caldo.
Lunedì 22 settembre
al Nord maltempo; al Centro maltempo sulle regioni tirreniche; al Sud sole e caldo.
Sondaggio
Risultati
Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App. Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK Notizie"