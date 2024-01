Un corteo che da Piazza Nicotera si muoverà fino all’ospedale di Boscotrecase. Non solo cittadini, ma anche associazioni, commercianti ed altre delegazioni. A Torre Annunziata parte la mobilitazione per la riapertura del pronto soccorso del presidio vesuviano. Dopo il Flashmob organizzato la settimana scorsa, erano centinaia di persone stasera nel piazzale antistante il Lido Mappatella per discutere del caso.

“Basta scuse, il Pronto Soccorso di Boscotrecase deve riaprire immediatamente”, questo il grido unanime che più volte si è levato dalla platea. A parlare dal pulpito è stato Luciano Donadio e il senatore Orfeo Mazzella. Entrambi hanno ricordato la prematura scomparsa della neonata il 23 dicembre scorso.

Tra i presenti al raduno anche gli ultras del Savoia, le associazioni vesuviane e i cittadini che hanno ipotizzato di organizzare un corteo il 13 gennaio prossimo, con partenza alle ore 10.30 da Palazzo Criscuolo, fino al piazzale dell’Ospedale di Boscotrecase. Un corteo per cui è richiesta la massima partecipazione anche da parte dei commercianti, nonostante il giorno prefestivo.

“Dobbiamo chiedere spiegazioni tutti insieme – ha dichiarato il senatore Mazzella -. Per questo chiedo l’appoggio di tutti i senatori della Repubblica e di tutti gli onorevoli della Regione Campania. Devono metterci tutti la faccia, senza nascondersi e venirci a dire che il pronto soccorso riaprirà. Noi ci saremo”.