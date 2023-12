Il 15 dicembre 1972 segna l'avvio della legge sull'obiezione di coscienza che ha dato vita al ServizioCivileUniversale: diventerà un'esperienza che permetterà a milioni di giovani di mettersi a disposizione degli altri, impegnandosi nel sociale.

Presso la Casa Salesiana di Torre Annunziata oggi si è celebrato coloro che scelgono di dedicare parte della loro vita al servizio degli altri: il Servizio Civile Universale è un trampolino di crescita personale e professionale, un tirocinio di responsabilità, organizzazione e interazione sociale.

Presenti all'iniziativa promossa dall'associazione salesiana Piccoli Passi Grandi Sogni Aps, il senatore Orfeo Mazzella, l'assessore Russomanno di Boscotrecase e don Giuseppe Russo responsabile degli oratori salesiani del sud Italia. Dopo i saluti del padrone di casa don Gino Cella i ragazzi impegnati sul territorio dell'Ambito N30 hanno raccontato la loro esperienza. Denominatore comune di tutte le esperienze è la consapevolezza di aver ricevuto di più di quello che si sta dando.

Anche l'assessore Trito di Boscoreale, l'assessore Stanzione di Trecase e i Commissari di Torre Annunziata (assenti per impegni istituzionali) hanno mandato un saluto e un ringraziamento ai tanti ragazzi presenti in sala. Al termine ciascuno ha ricevuto un attestato dalle mani del sen. Mazzella. La festa si è conclusa mangiando tutti insieme una pizza preparata dai ragazzi del laboratorio "Mani in Pasta".