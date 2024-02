Tutto pronto a Vico Equense per il ritorno del Carnevale per le strade della Città. “Art & Fun”, questo il claim della giornata, sarà un pomeriggio di giochi, animazioni e allegria che colorerà le strade cittadine per festeggiare insieme ai bambini. Negli ultimi giorni gli uffici preposti, di concerto con il Comando di Polizia Municipale hanno lavorato per garantire uno svolgimento della mini parata in sicurezza.

E così, martedì 13 febbraio si partirà alle ore 15.30 da piazza Marconi, con giochi e spettacolari eventi di animazione si partirà alla volta del Chiostro dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso dove si concluderà la festa.

L’evento, è inserito nel cartellone di eventi della Città Metropolitana di Napoli 2023/2024. Un progetto ambizioso e che mette in rete tutti i comuni della provincia di Napoli allo scopo di valorizzare la cultura, le tradizioni locali, l’arte, nelle sue molteplici forme, che rappresentano risorse primarie e strumento per la valorizzazione dell’immenso patrimonio del territorio vicano, ad economia prevalentemente turistica.

“Abbiamo realizzato un’iniziativa concentrando gli sforzi sulla mini parata, in modo da colorare il centro cittadino della magia del Carnevale – ha spiegato il sindaco Giuseppe Aiello -. Sarà una sorpresa per i nostri piccoli, consentiremo alle famiglie e ai bambini di trascorrere il Carnevale in spensieratezza”.