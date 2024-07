Sei ancora indeciso su dove andare in vacanza quest’anno? Qui di seguito trovi alcune mete last minute di tendenza nel 2024. Dal mare cristallino della Sardegna – un grande classico per le vacanze estive – ai musei e alla movida delle capitali europee passando per il lusso di un resort a Sharm el-Sheik: ce n’è per tutti i gusti, tutti i budget e tutte le esigenze e sono nella maggior parte dei casi mete che puoi raggiungere in tutta comodità prenotando il tuo volo e lasciando la tua auto in un parcheggio nelle vicinanze dell’aereoporto. Basta cercare su siti comparativi di parcheggi parcheggio Napoli per trovare tutte lo opzioni disponibili.

Cinque mete last minute perfette per gli amanti del mare

Se sei tra quelli per cui l’estate è sinonimo di mare e poco altro, alcune località marine sono la meta ideale per la tua vacanza last minute quest’anno. Sicilia e Sardegna sono tra queste se vuoi restare in Italia: il consiglio, soprattutto se non hai un budget particolarmente elevato, è di scegliere destinazioni al di fuori delle tradizionali rotte turistiche ma non per questo meno affascinanti e perfette per prendere il sole, rilassarsi sotto l’ombrellone, rinfrescarsi con una nuotata. Fuori dall’Italia, ma senza allontanarsi troppo e senza soprattutto spendere eccessivamente, Montenegro e Albania sono tra le mete last minute più di tendenza dell’estate 2024 per gli amanti del mare. Se nonostante ti sei ridotto all’ultimo per prenotare le tue vacanze non vuoi rinunciare a un grande classico come la Grecia, opta per località come Stopua (sulla costa sud del Peloponneso) ancora poco turistiche e più autentiche.

Capitali europee: dove prenotare per un viaggio last minute

Le capitali europee, come in parte si accennava in apertura, sono mete last minute ideali per chi anche in vacanza e d’estate non vuole rinunciare a scoprire luoghi nuovi e ampliare il proprio baglio di esperienze artistiche, culturali, d’intrattenimento. Oltre alle solite Parigi, Barcellona, Lisbona, Amsterdam c’è di più. Il clima meno rigido rispetto al resto dell’anno può essere un incentivo, per esempio, per visitare le capitali del nord anche facendo un viaggio “a tappe” tra Oslo, Stoccolma, Helsinki. Il Lussemburgo e i suoi castelli sono una destinazione ideale se si viaggia con bambini e si vuole far vivere loro una vacanza – letteralmente – da fiaba. Se sei affascinato dalla dolce vita e dalla movida più glam potresti optare, invece, per il Principato di Monaco.

Due mete last minute perfette per chi non vuole rinunciare al lusso

Prenotare una vacanza all’ultimo minuto non vuol dire, del resto, rinunciare necessariamente a tutti i comfort di una vacanza a cinque stelle. Tra le mete last minute più di tendenza nel 2024 ci sono destinazioni di lusso dove concedersi il relax più totale all’interno di un eco resort o vivere esperienze esclusive come un safari guidato, una cena stellata per due, una sessione di snorkeling nella barriera corallina. Già citata in apertura, Sharm el-Sheik è una delle mete lussuose più frequentate dagli italiani e perfetta anche quando si è temporeggiato fino all’ultimo per prenotare le proprie vacanze anche grazie all’ampia disponibilità di pacchetti e offerte convenienti. Anche la Costa Azzura, però, è un’opzione da considerare se si sta cercando per le proprie vacanze estive una metà che sia vicina e facile da raggiungere all’ultimo minuto ma esclusiva e lussuosa abbastanza.