"Noi abbiamo sollevato anche un altro problema, se si utilizza come seconda dose Pfizer a chi ha fatto Astrazeneca, quando si decidesse di fare la terza dose di Pfizer come prevedibile che sia cosa succede?".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, approfondendo i problemi sul mix di vaccinazione. "Sono - ha detto - tutti interrogativi che vanno posti oggi, perché noi tra quattro mesi dovremmo affrontare un altro problema. A quelli che abbiamo somministrato vaccini diversi, quale terzo vaccino dobbiamo somministrare? Sono questioni delicate che richiedono grande chiarezza da tutte le posizioni. "Usando questa terminologia succede quello che è successo cioé che ognuno è autorizzato a fare quello che ritiene di fare. Siccome stiamo parlando della salute dei cittadini e di una campagna che coinvolge milioni di cittadini, questa terminologia non va bene: o è consentito o è vietato, punto. Non ci devono essere doppie valutazioni, il commissario deve prendere i vaccini a Pratica di Mare e distribuirli sperabilmente in maniera corretta, le valutazioni scientifiche deve farle il ministero della salute, non devono parlare a mio parere i membri del Comitato tecnico scientifico e dell'Istituto superiore di sanità, deve parlare una sola voce del ministero che fa le consultazioni con Aifa. Ho chiesto anche al ministero di eliminare espressioni che non hanno senso, 'è raccomandato', 'è consigliato', 'si suggerisce'. In campo medico una cosa o autorizzata o vietata".

De Luca ha parlato anche degli open day Astrazeneca: "Li rifarei - spiega - perché noi ci muoviamo sulla base di indicazioni che vengono dal ministero che ha competenza e responsabilità del governo sulla campagna di vaccinazione. Quando siamo partiti con gli open day avevamo le rassicurazioni dal centro, l'operazione è andata benissimo, però ora dovendo fare una scelta di carattere politico, valutando costi e benefici io sono per non forzare, perché abbiamo già metà della popolazione che ha fatto la prima dose. Se fossimo in piena epidemia forzeremmo, oggi con una pressione molto minore del contagio, è ragionevole per due Astra e Johnson sospendere per le fasce d'età più basse".