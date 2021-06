"Ai nuovi vaccinati non sarà somministrato Astrazeneca al di sotto dei 60 anni, rispetto al vaccino Johnson & Johnson la posizione del Ministero non è definita in modo chiaro e vincolante. Pertanto tale vaccino non sarà somministrato sotto i 60 anni".

Lo afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una nota dopo aver ricevuto la risposta dal ministero della salute sulle interrogazioni che la Campania aveva posto domenica.

Prosegue il braccio di ferro con il governo. Da un lato il ministro Speranza che ha ribadito la nuova linea dell'esecutivo sull'utilizzo del vaccino Astrazeneca. Dall'altro il Governatore De Luca che ha scritto al ministero, spiegando che “in assenza di evidenze scientifiche in Campania non si procederà con richiami eterologhi, vale a dire somministrando vaccini di diversa concezione (Pfizer e Moderna) a chi ha avuto un vaccino virale come Astrazeneca come prima dose”.