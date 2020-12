Sono sette le postazioni allestite in altrettanti ospedali della Campania per dare il via al “Vax-Day”, la campagna vaccinale (Pfizer/BionTech).

Le postazioni sono state allestite in tre ospedali di Napoli, ovvero il Cotugno, il Cardarelli e l’Ospedale del Mare. Mentre nelle altre province al San Sebastiano di Caserta, al Moscati di Avellino, al San Pio di Benevento e al Ruggi d’Aragona di Salerno.

In ogni presidio saranno somministrate le 100 dosi di vaccino previste a operatori sanitari e medici ancora oggi in prima linea nella lotta al Covid. Il via alle vaccinazioni è previsto in ogni struttura alle ore 10.00 circa. Saranno vaccinati, a partire dalle ore 13.00, anche 20 operatori di una residenza per anziani dell'Asl Napoli 1.

PRIMI 3 VACCINATI ALLO SPALLANZANI. La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore sociosanitario Omar Altobelli, alle ore 7,20 sono stati i primi in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19 stamane all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma.

ALL’ITALIA 470MILA DOSI A SETTIMANA. Le 9.750 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech consegnate a tutti i Paesi europei oggi per il vaccino day sono in numero "simbolico". La distribuzione vera e propria - fa sapere il ministero della Salute in una nota - partirà dalla settimana che inizia il 28 dicembre e all'Italia arriveranno circa 470mila dosi ogni settimana.

IL COMMENTO DEL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA DE LUCA. "È iniziata una giornata simbolicamente importante per la lotta al Covid-19" - è quanto si legge sulla pagina Facebook del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

ARCURI, PER IMMUNITA’ DI GREGGE SERVE 80% VACCINATI. "Per l'immunità di gregge serve che l'80% di italiani si vaccinino" – è quanto ha dichiarato il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, subito dopo le prime vaccinazioni allo Spallanzani di Roma. E aggiunge: "Dobbiamo rimanere cauti, pazienti e responsabili. La battaglia è ancora molto lunga, non dobbiamo illuderci che tutto sia finito, ma c'è finalmente un vaccino. Oggi è una bella giornata dobbiamo essere grati alla scienza e chiediamo a tutti i cittadini di essere responsabili". E rispondendo a una domanda su quando si vaccinerà: "Mi vaccinerò quando toccherà a me. Penso di non aver diritto a nessun privilegio". E sulle dosi che sarebbero in misura maggiore in Germania anche per il Vax Day: "Oggi non è il giorno delle polemiche. Tutti i Paesi Europei partono tutti insieme e arriveranno tutti insieme", ha proseguito Arcuri ribadendo l'arrivo dalla prossima settimana di 470mila dosi del vaccino Pfizer ogni settimana.